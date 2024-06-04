リュクスバーディ Luxe birdie ペタルドレス

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リュクスバーディペタルドレスピンク♡サイズSSsizeSS:首囲21×胴囲32×着丈25cm発送の際に二つ折りにします。お色違いのサイズ違いも出品しています。よろしくお願いします数回、撮影会で着用しています中古であることをご理解頂き不明な箇所や不安があれば購入前にご質問頂きご納得いた上でご購入ください。申し訳ございませんがご購入後のクレームはお受け付け致しません。ふんわりとボリューミーなスカートが印象的な、透明感のあるエレガントなドレスです。光をまとうエアリーなチュールのスカートに、きらめくチュールのペチコートを重ねました。スカートに施した大きく結んだ上質なリボンがため息が出るほど愛らしいデザインとなっています。立体的なフラワーモチーフのレースの身頃は、スイーツのようなサーモンピンクと上品なラベンダーブルー。伸縮性のある肩のストラップにもオーガンジーレースを重ねて施すなど、細部にまでLuxebirdieのこだわりが詰まっています。被るタイプなので着脱も簡単。お袖がないデザインはお袖が苦手な子にもお勧めのドレスです。#luxebirdie#リュクスバーディ#リュックスバーディ#犬#犬ドレス