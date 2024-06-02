ADA スーパージェットフィルターES-300 Ver.2

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商品詳細
用品の種類···水槽用フィルター令和2年購入したものです。付属品は写真の通りとなりますのでご注意ください。リリーパイプは別途購入したリリィパイプ・スピンP-1（Ø10）、ミニ・V-2（Ø13）が付属します。一部汚れや苔跡、水滴シミなどがありますのでご了承下さい。中古品でご理解いただけます方、よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/protein696034.html
http://narcologia.ru/goods/tenet307563.html
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