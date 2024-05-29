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英国インポート♡タイダイ キャミソール ブルー ホワイト エスニック タッセル
商品番号 B95914476666
商品名

英国インポート♡タイダイ キャミソール ブルー ホワイト エスニック タッセル
ブランド名 エイソス
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イギリスインポートasosセレクトブランドboohooさらっとしていて真夏でも快適♬涼しげなタイダイタッセルキャミソール♡柔らかく肌触りのよいビスコース素材です。【カラー】ブルー×ホワイト【サイズ】UK8【素材】ビスコース100%リゾートビーチ海プール夏フェスタウン水着のカバーアップにも♪
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