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ラルクリグッズSWITCHBLADE オーバーシャツ
商品番号 M31734840850
商品名

ラルクリグッズSWITCHBLADE オーバーシャツ
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックL'Arc~en~Cielのライブ、ラルクリにて販売されたHYDEプロデュースのSWITCHBLADEのTシャツです。テロンテロンな素材で着心地いいです。身長160cmの私が着てもおしりが隠れるくらい丈は長めで、首元もゆるゆるなので肩が出ちゃうくらいテロンテロンです。使用回数はわりと多めです。見づらいですが4枚目の写真のように毛玉とまではいきませんが、生地がザラザラしてしまってるところがあります。ご了承ください。
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