ラルクリグッズSWITCHBLADE オーバーシャツ

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柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックL'Arc~en~Cielのライブ、ラルクリにて販売されたHYDEプロデュースのSWITCHBLADEのTシャツです。テロンテロンな素材で着心地いいです。身長160cmの私が着てもおしりが隠れるくらい丈は長めで、首元もゆるゆるなので肩が出ちゃうくらいテロンテロンです。使用回数はわりと多めです。見づらいですが4枚目の写真のように毛玉とまではいきませんが、生地がザラザラしてしまってるところがあります。ご了承ください。