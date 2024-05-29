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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラックL'Arc~en~Cielのライブ、ラルクリにて販売されたHYDEプロデュースのSWITCHBLADEのTシャツです。テロンテロンな素材で着心地いいです。身長160cmの私が着てもおしりが隠れるくらい丈は長めで、首元もゆるゆるなので肩が出ちゃうくらいテロンテロンです。使用回数はわりと多めです。見づらいですが4枚目の写真のように毛玉とまではいきませんが、生地がザラザラしてしまってるところがあります。ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/competitive352781.html
http://narcologia.ru/goods/Adder29075.html
http://narcologia.ru/goods/navigate823230.html
ラルクリグッズSWITCHBLADE オーバーシャツ
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