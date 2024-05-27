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- 【すぐ発送】軽くて体型もカバー出来る flowerのフリルトップス
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商品詳細
Flowerのトップスです。サイズは肩幅40cm、脇下身幅29.5cm、肩から裾まで51cmになります袖のフリルが二の腕をカバーしてくれ、ピチッとせずゆったりと着られます！購入時8990円ほどでした！！一度使用のみになります。女の子らしくてとってもかわいいです！合わせるものでガーリーにもカジュアルにも着られそうです◎#フリル #ガーリー #ふわふわ #グレー #シンプル#トップス #レース #フラワー #Flower#女の子 #ゆなりんの断捨離ショップ即日発送可能です。希望の方はお問合せくださいね◎他アプリでも出品しているため、削除することもございます！質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください☆カラー···グレー季節感···夏
http://narcologia.ru/goods/plaque165307.html
http://narcologia.ru/goods/stage707797.html
http://narcologia.ru/goods/update833295.html
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