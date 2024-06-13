vintage ヴィンテージ ブラウス 刺繍 レトロ チュニック フォークロア

刺繍装飾が素晴らしい。ヴィンテージチュニックブラウスです。右袖先とウエスト辺りに薄いシミがございます。（上部最終画像2枚にてご確認頂けます。）▲size着丈 70ｃｍ袖丈 33ｃｍ 肩幅 41ｃｍ 身幅 46ｃｍ ウエスト 102cm▽素材 コットンと思われます▲注意こちらはUSED品vintage商品の為、多少の使用感あり。vintage商品なので記載できない細かいシミホツレ細かな擦れなどある場合があります。神経質な方はご遠慮ください。ご返品は受付けておりません。ご了承くださいませ。▽送料込み【ゆうゆうメルカリ便】にて発送予定です※圧縮して梱包の為、たたみジワがございます。ご了承下さいませ。▲【着画不可・お取り置き不可】【即決可能、即ご購入OKです】※【即購入・決済で10％OFF希望します】とコメントいただければ、確認後10%OFFに価格変更致します。詳しくプロフィールをご覧下さいませ。#刺繍#チュニックブラウス#刺繍ブラウス#レトロブラウス#レトロシャツ#ヴィンテージブラウス#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#古着#レトロ古着#70s#80s#90s刺繍ブラウス.刺繍.ヴィンテージブラウス.ヨーロッパ.ヴィンテージ.アンティーク.ブラウス.antipua.七分.used.ユーズド.古着.レトロ.ディアンドル.フリル.フリル襟.ホワイトブラウス.チロルブラウス.チロルワンピース.チロルスカート.ぽわん袖.ポワン袖.ボリューム袖.バルーン袖.フレア袖.ガニーサックス.ヨーロッパ古着.チロルドレス.ドイツ.民族衣装.舞台衣装.アンティークレース.レース.レディース古着.ジャンティーク.ジャンヌバレ.シアタープロダクツ.ロキエ.バースデス.グリモワール.リネン.リネンブラウス.ビンテージ.白.トップス.開襟.北欧.サンタモニカ.50s.60s.70s.50年代.60年代.70年代.retro.タカハシマイ.ガーリー.フォークロア.カントリー.古着屋.レトロポップ.アッシュ.古着コーデ.古着女子.原宿.高円寺.下北沢.代官山.中目黒.大人古着.



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