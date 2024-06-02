COACH 二つ折り財布　 ミッドナイト パフォレイテッド ミディアム

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コーチCOACHの財布（二つ折り財布）です。F02884のリニューアルモデルです。ネイビーのレザーにシグネチャー総柄がパンチング加工されたオシャレな二つ折り財布です。ホックベルト開閉でカードポケットやパスケース、L字ファスナーの小銭入れとコンパクトながら収納力も機能性も高く、セカンド財布としても使えるミニ財布です。プレゼントにもオススメです！型番：C4768カラー：ミッドナイト ネイビー 紺色サイズ横幅：13.5cm高さ：9cmマチ：3cm仕様間口：ホック付ベルト開閉前面：小銭入れ内部：札入れ×1カード入れ×7ポケット×2パスケース×1素材：レザー☆並行輸入品となります。☆照明等の関係で実物と写真の色合いが若干異なる場合がございます。#まゆかCOACH_折り財布#まゆかCOACH_Collection↑その他の商品も見てね♡