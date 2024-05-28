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MIKIMOTO アクセサリートレイ
商品番号 X45113429714
商品名

MIKIMOTO アクセサリートレイ
ブランド名 ミキモト
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ横9cm、奥行11.3cm、高さ4.8cmパール直径約3mmアクセサリー装飾···パール（ネコに着いてます）箱は汚れや剥がれあります
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