MIKIMOTO アクセサリートレイ

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商品詳細
サイズ横9cm、奥行11.3cm、高さ4.8cmパール直径約3mmアクセサリー装飾···パール（ネコに着いてます）箱は汚れや剥がれあります
http://narcologia.ru/goods/hesitantly494284.html
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