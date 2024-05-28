IO PELLEフェイクファー　トートバッグ

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肩掛けのひもはついておりませんトートバッグとしての出品です必要でしたらお待ちのもので代用してお使いくださいキズや汚れは見当たりませんきれいな状態です＜イオペレ フェイクファーダブルフェース＞イオペレは2002年のイタリア・ナポリで創業。上質な素材とイタリアらしい多彩な色使いと遊び心でトレンド感のあるバッグを作り続けています。こちらのバッグは表と裏で異なる色のフェイクファーを使用。どちらを表にするかで、ガラッと雰囲気も変わります。ハンドルやパイピング部分、底にはしっかりとした牛革を使用。デザインだけでなく、しっかりとした作りもポイントです。十分なマチ幅があり、ショルダーストラップも付いていますので、日帰りの旅行にもお薦めです。素材：牛革、フェイクファー(ポリエステル等）サイズ：縦24cm横44cm(jyプ部）底マチ幅19cm素材···レザー(本革)カラー...ネイビー#2色