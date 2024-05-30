マイケルコース新品袋入り　ブラックバッグ　MK Michael kors

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商品詳細
マイケルコースMKロゴ入りバッグ2wayブラックカラーです。しっかりとした素材とおしゃれな形です。特徴 内ポケット2箇所サイズ 横幅約20cm縦18cm通常販売価格 398ドルロゴ入りカラー···黒柄・デザイン···無地斜めか崖もできる2wayタイプ。カラー···ブラック柄・デザイン···無地アメリカのストアで購入しました。素材···ナイロン
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