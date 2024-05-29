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プラダ　二つ折り財布　ロゴ　ジャガード　リボン　L字ファスナー　ダークブラウン
商品番号 N16441215167
商品名

プラダ　二つ折り財布　ロゴ　ジャガード　リボン　L字ファスナー　ダークブラウン
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大手リサイクルショップで購入しました。真贋済みのお品です。【アイテム】PRADA折り財布　ジャガードキャンバス　レザー　ゴールド金具【カラー】ベージュ　ダークブラウン【サイズ】縦9cm横14cm厚み3cm【付属品】箱、ギャランティカード【ナンバー】204【コンディション】スナップボタンしっかりとまります。ファスナー開閉スムーズです。全体的にキレイな状態です。レザーメンテナンス済みです。よろしくお願いいたします(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゜財布形/開け口···二つ折り、L字ファスナーカラー···ブラウン
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