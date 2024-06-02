【新品 未使用】エルメス イヤーカフ オランプ ナタ ゴールド

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[ブランド]エルメス（HERMES）[カラー]ゴールド/ナタ[モデル]イヤーカフオランプPM[サイズ]直径：約2.1cm幅：0.8cm※素人実寸ですので誤差はご了承ください。[素材]メタルレザー[付属品]保存箱、保存袋、リボン新品未使用品(内側に保護シールあります)ですが、自宅保管品のため神経質な方はご購入をお控え願います。ご購入後のキャンセルまた、すり替え防止のため返品対応は一切受け付けておりませんのでご納得いくまでご質問ください。