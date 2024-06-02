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- kaluluwa ヴィンテージ アロハシャツ 和柄 日本柄 金魚 黒 Mサイズ
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商品詳細
kaluluwa(カルルワ)のアロハシャツレディースMEDIUMレーヨンユニセックスで着ていただけるかと思います。長期自宅保管、ヴィンテージ品にご理解ある方のみお取引宜しくお願い致します。状態は写真でご確認頂き、気になるところがあれば質問ください。細かい事が気になる方は購入をお控えください。#サンサーフ #ハワイ #総柄 #メンズ
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