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ミラショーン　コットン半袖ブラウス
商品番号 M72485015421
商品名

ミラショーン　コットン半袖ブラウス
ブランド名 ミラショーン
特別価格 税込 2,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミラショーン　コットン半袖ブラウス、サイズは婦人S、着丈53、肩幅35、身幅37、袖丈13cm、素材...コットン袖丈...半袖柄・デザイン...紺地に花柄季節感...春,夏,秋2005年頃二子玉川高島屋にて購入し、着用せずに保管しておりましたので、目立った汚れはございません。
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