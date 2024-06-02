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ミラショーン コットン半袖ブラウス、サイズは婦人S、着丈53、肩幅35、身幅37、袖丈13cm、素材...コットン袖丈...半袖柄・デザイン...紺地に花柄季節感...春,夏,秋2005年頃二子玉川高島屋にて購入し、着用せずに保管しておりましたので、目立った汚れはございません。