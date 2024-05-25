イッセイミヤケme ステッチ 格子柄 トップ レアです

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イッセイミヤケmeステッチ格子柄トップ身幅 36着丈 43（㎝）白いステッチ部分に、所々ツレやタルミ、毛玉などがございます。（状態を、やや傷や汚れありにしています）ワッフルが伸びますので、着用時には目立ちません。着用は、6〜7回未満だと思います。ホームクリーニング済みで、自宅保管しておりました。好みが変わり着なくなりましたので、出品させて頂きます。USED品です。神経質な方はご購入をお控え下さい。小さく折りたたんで発送させていただきます。