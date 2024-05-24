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アディダス　ロゴ　スリーライン　半袖　　Tシャツ
商品番号 X35194045665
商品名

アディダス　ロゴ　スリーライン　半袖　　Tシャツ
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★adidasアディダス★アディダスロゴスリーライン半袖Tシャツ品番：JD2017サイズ：L平置き実寸　約：身幅52着丈57肩幅48袖丈18cmカラー：ホワイト✖オレンジ素材：綿100%状態：古着　商品説明：アディダスのクルーネック半袖Tシャツ。肌に優しいコットン100%普段使いからスポーツ全般にも使えて１枚持っていて損はない間違いない一着です●注意事項⭐️質問コメント記載中に別の方が先に購入をされた場合は購入優先とさせて頂きます。⭐️細かいデザインなどは写真にてご確認ください。⭐自宅保管です。神経質な方はご遠慮ください。⭐発送はなるべくコンパクトにさせて頂きます。ご了承いただける方よろしくお願いいたします。⭐お問い合わせに対する返答が遅くなる場合もあります。予め了承願います!＃adidas　tシャツ
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