美品　savoir リバティ柄シルク混シャツ

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テイスト・シーン···キレイめ、カジュアル色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄素材···コットン(綿)、シルクご覧いただきありがとうございます。実家の家の断捨離のために出品いたします。savoirのブルー系リバティ柄のブラウスです。袖の長さから、7部袖か8分袖位かと思われます。数年前に伊勢丹デパートにて購入いたしました。購入時には2万円以上したお品だったと思います。典型的なリバティのブルー系の柄の大変綺麗なお色味のブラウスです。お写真だと若干濃い目に写ってしまいますが、淡い色合いの涼やかなお品です。一番濃く写っているお色はもう少し淡い感じです。とにかくベースの水色がとても綺麗なお色です。ただ、お写真では伝えにくいので、お色に関して気になる方はお問い合わせ下さい。デザインはスタンダードなシンプルなデザインで、その分柄が生きているようです。saviorの商品ですので、とても綺麗に仕立てられています。素材は65%コットンですが、35%シルクが入り、大変肌触りの良い柔らかいお品になっています。平置き素人の採寸で、バスト 99身丈62袖丈 50裾まわり112スリット 8.5位だと思います。スリットが入り、パンツスタイルに羽織るのには最適なお品と思います。殆ど着る機会がなく、素人のチェックですが、良い状態のお品だと思います。ただ、自宅にての保管ですので、ご理解いただける方にお願いいたします。ネコポスにて発送予定です。よろしくお願いします。#savoir#リバティ#Liberty#花柄素材···シルク素材···コットン