BLOSKY ジュエリー　ハートチャームネックレス

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材質···K10(10金)ハートチャーム→15.800円で購入チェーン→NEWSNAKECHAINCHOKERNECKLACE36cm26.000円で購入こちらのチェーンはチョーカータイプです一年半前に公式サイトで購入し、2、３回程着用しました。付ける機会がないため出品致します。単品購入も可能です。状態は綺麗ですが、神経質な方はご遠慮下さい。