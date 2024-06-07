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BLOSKY ジュエリー　ハートチャームネックレス
商品番号 Q15647320531
商品名

BLOSKY ジュエリー　ハートチャームネックレス
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 15,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···K10(10金)ハートチャーム→15.800円で購入チェーン→NEWSNAKECHAINCHOKERNECKLACE36cm26.000円で購入こちらのチェーンはチョーカータイプです一年半前に公式サイトで購入し、2、３回程着用しました。付ける機会がないため出品致します。単品購入も可能です。状態は綺麗ですが、神経質な方はご遠慮下さい。
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