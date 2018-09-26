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【新品】LONGCHAMP プリアージュ トートバッグ ホワイト L
商品番号 L75234081285
商品名

【新品】LONGCHAMP プリアージュ トートバッグ ホワイト L
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,119 円
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商品詳細

こちらは新品未使用品です。人気の　ロンシャンLONGCHAMPプリアージュショルダーバッグL■色：ホワイト■サイズ約：H31cm×W上43cm（W下30cm）×D19cm　■素材：ポリアミドキャンバス/カウハイド　■仕様：開閉ファスナー/スナップ留め　A4が入ります。☆ナイロン素材の性質上、折じわや色ムラが見られる場合がございます。また、天然皮革を使用している箇所がございますが天然素材の為、表面に細かいキズやシワ等が見受けられる場合がございます。☆海外正規取扱店購入であり、不具合や真贋等の問題は一切ございません、細かい仕上がりを気にされる方のご購入はお控え頂きますようお願い致します。☆すり替え防止のため、購入後のキャンセル、発送後の返品や返金など対応しておりません，ご了承ください。
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