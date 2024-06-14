ebagos エバゴス　ファスナー付きバスケット　BLACK

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ご覧いただきましてありがとうございます。エバゴスさんで大人気のファスナー付きバスケットです。かごの縁にキャンパス生地があしらわれ、さらにファスナーが付いているのでバッグの中身が見えてしまう心配も有りません。3回程、使用しました。大切に保管しています。エバゴス製品の素材は自然の物を使用しています。あえて傷や色むら等もそのまま使用しています。※エバゴス製品の特性、used品にご理解の上、購入をご検討下さい。⭐️20周年記念チャーム付いています（画像9枚目）カラー…BLACK寸法…画像10枚目ご参照下さい。現在価格…¥71.500※お使いのモニター環境により実物と異なって見える場合もございます。※自宅保管品です。細かい事が気になる方は購入をお控えいただけたらと思います。商品発送後のキャンセルはお受け出来ません。※発送の際に使用する段ボール箱のみリサイクル品を使用する場合もございます。ご了承お願い致します。