ヨハンナ・グリクセン　ショッピングバッグ

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商品詳細
ヨハンナグリクセンのバッグの中でも一番大きいサイズのバッグですEosLEADキズやほころびはありませんが、中のポケットや底にシミがあるため、商品の状態をややシミがありますため、傷や汚れありにしております7枚目 ポケットのふた部分8枚目 ポケットをうらにしたところ9枚目 カバンの中の底部分もともとは底の部分には厚紙が入っていましたが、少し丈夫なものに変えています。
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