新品未使用 FURLA バッグ

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商品詳細
FURLAで購入したバッグです。可愛くて購入したのですが、使用する機会がなく、探されているかたがいらっしゃればお譲りしようと思います。シルバー部分がやや模様っぽくなっていますが素材の特徴だと思います。春や夏に使用すると、とても可愛いと思います。サイズは40✕24✕17㎝でマチもあるので物も入ります。専用の布袋に入れてお送り致します。返品交換は出来かねますのでご了承いただける方でお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture109841.html
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