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コ－チシグネチャー2wayショルダーバッグ
商品番号 P57132216797
商品名

コ－チシグネチャー2wayショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらで、購入したばかりですが、私には小さめでしたので、出品します。サイズ縦18cm横29cmマチ8cm色ブラック×グレー系。
http://narcologia.ru/goods/injure871667.html
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