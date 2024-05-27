最終価格 ZemaitisゼマイティスCS24SU Wood Leaf

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商品詳細
売り切りたいので値下げします。カスタムショップ製の芸術品のようなギターです。コレクションとして購入後、音出しのみでほぼ飾って置いただけですので、非常に綺麗な状態です。ネックも真っ直ぐで、弦高も低めにセッティングしておりとても弾き易いです。純正ハードケースが付属します。参考価格(新品)492,800円ボディ・トップにマホガニー材を採用し、ゼマイティス・メタル・フロント・モデルのCS24MF同様に、ダニー・オブライエン・デザインのリーフ柄をレーザー彫刻で採り入れたモデルです。ヘッドストック・フェイスはエボニーを使用し、ゼマイティスを象徴する彫金を施したダイヤモンド型のアルミ・プレートを用いたブランド・エンブレムと、トラスロッド・カバーを採用しています。ネックとボディには厳選したアフリカン・マホガニーを使用し、フィンガー・ボードは24フレットのエボニーを採用し、ZEMAITIS独自のセットネック方式で強固にジョイントしています。さらにゼマイティス・オリジナルのジュラルミン製のブリッジとテイルピースは弦振動を確実にボディへと伝達する機能を持ち、ロング・サスティーンを実現します。マット・フィニッシュを採用し、落ち着いたアンティーク・ブラウン・カラーで仕上げています。BodyMaterial：SelectAfricanMahoganyBodyTop：Mahogany(Leafdesignengraving)NeckMaterial：SelectAfricanMahoganyNeckWidth：1.693\"(43mm)Fingerboard：EbonyRadius：121/32\"(305mm)Scale：25\"(635mm)Frets：24/MediumTuners：GotohSGV510-A01CPickups：DiMarzioPAF(DP103)x2Controls：3-wayToggleSwitch,2Volume\u00262ToneBridge：ZEMAITISOriginalSolidDuraluminTailpiece：ZEMAITISOriginalSolidDuraluminFinish：Lacquer#Gibson#PRS#レスポール
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