CHANEL シャネル キャビアスキン ドーヴィル スタッズ 長財布 28番台

CHANELシャネルキャビアスキンドーヴィルスタッズ長財布28番台シャネルの中でも大人気ラインCHANELドーヴィル（キャビアスキン） ロゴスタッズ長財布ですキャメルベージュの色が大人な雰囲気でフロントのスタッズロゴが特徴的で素敵な財布ですフラップタイプで扱いやすく、カード入れも充実しており、機能性もばっちりです。また男女問わずユニセックスでお使いいただけるのも魅力的です。美品ですが、新品未使用品ではございません。表面に一か所スレがあります（画像2枚目）そのほか全体的に綺麗な状態です。画像参照の上、ご入札をお願い致します。【サイズ】横幅約19㎝×縦幅約3㎝×奥行約3.5㎝【仕様】開閉式：スナップボタンファスナー開閉式小銭入れx1札入れx2カードポケットx12オープンポケットx2【付属品】本体のみ28番台と近年モデルですカラー...ベージュ柄・デザイン...無地財布形...長財布素材...本革



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