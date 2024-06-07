メキシカンジュエリー　ヴィンテージ　バングル　ボーンカフMEXICO刻印あり

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アメリカで購入したメキシカンシルバーのヴィンテージボーンカフになります。近年SNS等で著名人やファッショニスタの発信で注目を浴びているメキシカンジュエリーですが、銀が採れなくなった今でも、腕のいい銀細工職人によって製作されるメキシコ製のシルバーは、エルメスを始めとするラグジュアリーブランドアクセサリーの生産地として栄えていた歴史を持ちます。そうした生産背景もあり工芸品としてのクオリティも高く、安心してお使い頂ける品質となっております。オーバルシェイプのベースに銀細工職人のハンマーワークにより形成された打痕模様は、乱反射により、光が放たれているような輝きや煌めきがありますまた最近では希少性の高さからヴィンテージTaxcoジュエリーは海外でも価格が高騰しています。MEXICO925刻印ありスターリングシルバー外径 約17.8cm開口部 約2.7cmセンター幅 約2.7cm※調節は2.5cm前後であれば可。現状でリストサイズ16.5cm前後の方に問題なくお使いいただけます。またTaxcoメイドのシルバーバングルは、ティファニーのエルサペレッティ作のボーンカフの元ネタともいわれています。Tiffany\u0026CoHERMESHenderSchemeSTUDIOUSWhiteMountaineeringFACTOTUMSHAREEFName.soeundercoverAnatomicaComoliNigelCabournEngineeredGarmentsunusedurudoubletNEONSIGNSasquatchfabrix.ガルニハリムティファニーエルメスグッチビンテージメキシカンメキシカンジュエリーメキシカンリングメキシカンアクセサリーMexicoantiqueアンティークハンドメイドmaisonmargielaマルジェラマルタンマルジェラmartinmargielaフミカウチダトーガMM6オーラリーアクネユーロアナトミカコモリミリタリアフィフスジェネラルストアジャンティークolgouTUKINEATナイジェルケーボン8清原翔等お好きな方におすすめします。