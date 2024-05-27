coen　コーエン　プルオーバー　ノースリーブ　ニット　シャツ

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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)ーーーーーー発送ーーーーーーー◆◆１～２日以内発送◆◆ 可能な限り即日もしくは翌日までに発送いたします。 ーーーーーーサイズーーーーーー◆タグ表記 F ーーーーーー実寸（平置き）ーーーーーーー◆肩幅約64cm 身幅約53cm 着丈約50cm 袖丈約59cm 多少の誤差があるかと思いますが、ご了承下さい。ーーーーーーブランドーーーーーー◆coen コーエンーーーーーーカラーーーーーーー◆ベージュ 薄茶 薄ピンク系 明確な色にこだわる方はご遠慮下さい ーーーーーーー素材ーーーーーーー◆コットン 95％ ポリウレタン 5％ ーーーーーーー状態ーーーーーーー◆【B】ランク 【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー・古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。・状態は、個人独自の基準です。・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。・神経質な方のご購入はお控え下さい。D022 #塩砂糖