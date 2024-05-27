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coen　コーエン　プルオーバー　ノースリーブ　ニット　シャツ
商品番号 M18619798464
商品名

coen　コーエン　プルオーバー　ノースリーブ　ニット　シャツ
ブランド名 コーエン
特別価格 税込 1,552 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)ーーーーーー発送ーーーーーーー◆◆１～２日以内発送◆◆　　可能な限り即日もしくは翌日までに発送いたします。　　ーーーーーーサイズーーーーーー◆タグ表記　F　　　　　　　　ーーーーーー実寸（平置き）ーーーーーーー◆肩幅約64cm　身幅約53cm　着丈約50cm　　袖丈約59cm　　多少の誤差があるかと思いますが、ご了承下さい。ーーーーーーブランドーーーーーー◆coen　コーエンーーーーーーカラーーーーーーー◆ベージュ　薄茶　薄ピンク系　　　明確な色にこだわる方はご遠慮下さい　　　ーーーーーーー素材ーーーーーーー◆コットン　95％　ポリウレタン　5％　　　　　　ーーーーーーー状態ーーーーーーー◆【B】ランク　　　　　　　【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、展示品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品ーーーーーーその他、注意事項ーーーーーー・古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。・状態は、個人独自の基準です。・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。・神経質な方のご購入はお控え下さい。D022　#塩砂糖
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