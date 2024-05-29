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◆Dgy◆2way 綿オックスチビ衿ブラウス　クロチェック②　Mサイズ
商品番号 C14121895038
商品名

◆Dgy◆2way 綿オックスチビ衿ブラウス　クロチェック②　Mサイズ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 1,813 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆Dgy◆2way綿オックスチビ衿ブラウス　クロチェック②　MサイズD8880チビ衿の可愛いギンガムチェックブラウス。ゆったり身幅で楽な着心地。前後2wayで着れます。柔らかなコットンオックス素材。こちらは大きいギンガムチェックです。素材　綿100%Mサイズ　着丈約64cm身幅約76cm　肩幅約76cm袖丈約41cm価格5390円税込実寸表記ですが、若干誤差はありますのでご了承ください。☆ご覧の環境などによって多少の色目が異なる場合があります。よろしくお願いいたします。こちらはゆうパケットでの発送となります。素材上梱包の際のたたみジワはつきますのでご了承ください。☆その他サイズ、素材等でご心配の方はお気軽にご連絡ください。#dgy　　#ブラウス
http://narcologia.ru/goods/navigate281430.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant126582.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement952599.html
綿オックスチェックギャザーブラウス | シャツBLナガソデ | 【公式】D ...
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2WAYちび襟ブラウス 綿カットドビー | シャツBLシチブソデ | 【公式】D ...
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胸ポケットプルオーバーブラウス 綿オックスチェック | シャツBL ...
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丸襟シャツ 綿オックスチェック | シャツBLナガソデ | 【公式】D*g*y ...
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胸ポケットプルオーバーブラウス 綿オックスチェック | シャツBL ...
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2WAYちび襟ブラウス 綿カットドビー | シャツBLシチブソデ | 【公式】D ...
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綿オックスチェックギャザーブラウス | シャツBLナガソデ | 【公式】D ...
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丸襟シャツ 綿オックスチェック | シャツBLナガソデ | 【公式】D*g*y ...
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