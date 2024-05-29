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- ◆Dgy◆2way 綿オックスチビ衿ブラウス クロチェック② Mサイズ
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商品詳細
◆Dgy◆2way綿オックスチビ衿ブラウス クロチェック② MサイズD8880チビ衿の可愛いギンガムチェックブラウス。ゆったり身幅で楽な着心地。前後2wayで着れます。柔らかなコットンオックス素材。こちらは大きいギンガムチェックです。素材 綿100%Mサイズ 着丈約64cm身幅約76cm 肩幅約76cm袖丈約41cm価格5390円税込実寸表記ですが、若干誤差はありますのでご了承ください。☆ご覧の環境などによって多少の色目が異なる場合があります。よろしくお願いいたします。こちらはゆうパケットでの発送となります。素材上梱包の際のたたみジワはつきますのでご了承ください。☆その他サイズ、素材等でご心配の方はお気軽にご連絡ください。#dgy #ブラウス
http://narcologia.ru/goods/navigate281430.html
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