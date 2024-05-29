美品 アーバンリサーチ ロッソ レースシャツ ブラウス ノースリーブ

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アーバンリサーチレースシャツシークレットボタン1度着用のみで自宅保管していました。綺麗な状態かと思いますが、ホワイトなので保管による変色など感じられるかたもいらっしゃるかもしれないので、その点もご理解頂ける方、よろしくお願いいたします。写真にてご確認、宜しくお願いします。カラー:ホワイトサイズ：フリー着丈約66cm身幅約45cm肩幅約45cm平置き、実寸ですので、誤差はご了承ください。お値下げ、ご質問など、お気軽にコメントください☆ノースリーブブラウスレースブラウス