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- 美品 pageboyページボーイ デニムルーズスリットシャツ半袖ケミカルブルー
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商品詳細
最終価格です。pageboyページボーイデニムルーズスリットシャツ半袖です。サイズはFです。オーバーサイズです。お色は人気のケミカルブルーです。一度のみの着用で美品ですが、神経質な方や完璧を求める方の購入はご遠慮ください。同色長袖シャツも出品しています。※値下げ予定はありません。素材···コットンカラー···ブルー袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋#pageboy#ページボーイ#ケミカルブルー#ライトブルー#デニムシャツ#半袖シャツ#レディース#ファッション#ビッグシャツ
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