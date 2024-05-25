NATURAL LAUNDRY 先染めボイル モデラートシャツ

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NATURALLAUNDRY先染めボイルモデラートシャツ[素材/生産国]綿:100%/日本製[サイズ]身幅:52.5cm肩幅:45.0cm袖丈:21.0cm着丈:58.5cm(サイズは2と書かれているので、とりあえずMを選んでいます)今年の6月に購入して2度着用しました。私の選択の仕方が悪いのかもしれませんが、写真の通りシワ感が出やすい素材です。色は生成りがベースのネイビーのストライプです。通販サイトからお借りした写真の色味が実物に近いと思います。購入時の価格は14,000円で、今は通販だと9,800円くらいで購入できます。