NATURAL LAUNDRY 先染めボイル モデラートシャツ

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商品詳細
NATURALLAUNDRY先染めボイルモデラートシャツ[素材/生産国]綿:100%/日本製[サイズ]身幅:52.5cm肩幅:45.0cm袖丈:21.0cm着丈:58.5cm(サイズは2と書かれているので、とりあえずMを選んでいます)今年の6月に購入して2度着用しました。私の選択の仕方が悪いのかもしれませんが、写真の通りシワ感が出やすい素材です。色は生成りがベースのネイビーのストライプです。通販サイトからお借りした写真の色味が実物に近いと思います。購入時の価格は14,000円で、今は通販だと9,800円くらいで購入できます。
http://narcologia.ru/goods/slide69787.html
http://narcologia.ru/goods/tenet758763.html
http://narcologia.ru/goods/browse375991.html
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