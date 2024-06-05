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ポロジーンズ ラルフローレン コットン 半袖シャツ イエロー M
商品番号 J49162779828
商品名

ポロジーンズ ラルフローレン コットン 半袖シャツ イエロー M
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ポロジーンズラルフローレンPOLOJEANSRalphLaurenコットン半袖シャツイエローM●キレイな状態で、汚れやほつれはありません。生地もしっかりしています。ワンポイントのロゴが可愛いです(´-`*)スペアボタンついてます。●平置きサイズです↓身幅46着丈60袖丈18肩幅39●即購入OK、すぐに発送できます(´-`*)
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