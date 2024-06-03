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ラルフローレン　マドラスチェック　長袖シャツ
商品番号 R94534141747
商品名

ラルフローレン　マドラスチェック　長袖シャツ
ブランド名 ラルフローレン
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレン　マドラスチェック柄の長袖シャツです☆⚫️サイズ　L相当平置き採寸肩幅約47cm身幅約53cm袖丈約58cm着丈約72cm●素材コットン100%5年くらい前にロサンゼルスの古着屋にて購入したUSED品になります。かわいい柄でカジュアル向き。袖丈···長袖柄・デザイン···チェック、襟付き素材···コットン(綿)
http://narcologia.ru/goods/response373142.html
http://narcologia.ru/goods/traverse605126.html
http://narcologia.ru/goods/browse269391.html
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