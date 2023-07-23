Zara/ストライプポプリンクロップドシャツ

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商品詳細
テイスト・シーン···キレイめクロップドシャツが流行中ですが、グリーンが珍しい色でとても可愛いです。秋冬のモノトーンやブラウンカラーのアウター、ボトムスなどと相性バッチリかと思います♡定価¥5,990JPY
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