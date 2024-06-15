ボッテガヴェネタ　長財布　マキシイントレチャート

【商品紹介】イントレチャートの長財布です。ポケットが十分備わっており、収納力抜群のお品です。年齢問わず、お使い頂けます。深い赤が印象的です。【ブランド名】BOTTEGAVENETA【付属品】なし【サイズ】W21cm×D3cm×H11cm素人採寸になります。【商品状態】写真をご確認ください。【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品【配送】即日配送致します。＊イメージが違う等の返品はすり替え防止のためお断りさせていただきます。＊モニターや撮影の影響で実物をご覧になられた際に色味が異なる場合がございます。ご理解の上ご購入お願い致します。是非ご検討くださいませ。



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