ロードクロサイト　アルゼンチン産　2個

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商品詳細
6×8mmのロードクロサイトのカボションルース2個です。ロードクロサイトサイトらしい柔らかいオレンジピンクとても素敵です。お仕立てに出す予定がたたないので出品します。同じような大きさなのでイヤーアクセサリーにとても良いと思いますが、ご希望があれば片方ずつでも販売します。
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