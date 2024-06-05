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ノースフェイス ショルダーバッグ 斜め掛け メッセンジャー バッグ M
商品番号 O27036342854
商品名

ノースフェイス ショルダーバッグ 斜め掛け メッセンジャー バッグ M
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,368 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国限定ライン、男女共用で使用できるMサイズのメッセンジャースタイルです。\u2028FLAP型でマジックテープ式で簡単に閉じることができます。\u2028大切なものを収納できるチャックポケットや水筒などを固定収納できるポケットなど、様々なオーガナイザーが装備されています。\u2028ウェビングが両サイド部分に固定されているため、通常のクロスバックとしても活用できます。\u2028\u2028■型番：NN2PP01\u2028■カラー：BLACK■性別：レディース/メンズ\u2028■販売国：韓国\u2028■素材：ポリエステル100％\u2028■サイズ(約)：横32cm×縦:28cm×マチ9.5cm\u2028■ショルダーストラップ：最長145cm\u2028■備考：ご使用になられているモニターや端末により、実際の色と多少異なる場合がございます。★海外製品になり、日本製品と基準が異なります。完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください皆様との気持ちの良い取引をと心掛けておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。ザノースフェイスTHENORTHFACETHENORTHFACEWHITELABELノースフェイスホワイトレーベル韓国限定日本未発売品
http://narcologia.ru/goods/rouge580610.html
http://narcologia.ru/goods/financier91460.html
http://narcologia.ru/goods/waveform571517.html
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