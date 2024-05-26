ナラカミーチェ　クリーニング済　2L ゆったりストレッチブラウス

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ご覧いただきありがとうございますお互いに気持ちの良いお取り引きをする為にプロフィールをご一読願いますこちらはナラカミーチェのusedブラウスです素材（%）•ポリエステル38•綿34•ナイロン24•ポリウレタン4サイズ 【2L】実寸（cm）•肩幅38•身幅50•着丈62素人平置き採寸です。多少の誤差はご容赦下さい ●ポイント●✔️何と言ってもストレッチの効いた一枚着心地を重視されるお客様には是非オススメ✔️飽きのこないスタンダードな一枚✔️ラメ入りのベージュで華やかさもあります✔️手洗い可能です♡人気の2Lsize！特にお胸周りのストレッチが効いてます2Lsizeは毎回直ぐに完売しますので、お探しのお客様は是非お早めにご検討くださいませ♡ ●お願い●検品は細かくしておりますが、見落としや不備があるかもしれません。その場合はご了承願います。また、クリーニング済みを出品しておりますがusedに抵抗がある方や、素人自宅保管が嫌な方はご遠慮くださいお値下げは、フォロワー様のみ5%引きさせていただきます。出品物一覧です#miccori出品物一覧ですナラカミーチェ#みっこのナラカミーチェ2023ナラカミーチェゆったりサイズ#みっこのナラカミーチェゆったりサイズ2023今後ナラカミーチェのお品を沢山出品していく予定ですので、是非ともフォローを宜しくお願い致します＾＾どうぞご縁がありますように。宜しくお願い致します＾＾#ナラカミーチェ#ブラウス#長袖#LL#ゆったり#フォーマル#フリル#Rene#通勤着#オフィス#スーツ#ナチュラルビューティー#ボウタイテイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル色···ベージュ袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプ