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snidel スタンドカラータイトブラウス
商品番号 L78550134625
商品名

snidel スタンドカラータイトブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

今年の春購入し一度試着した際ボタンが面倒だったのでそのまま一度も着用せず自宅保管です。犬を飼っている自宅での自宅洗濯自宅保管のため取りきれていないペットの毛などご容赦いただける方のみご購入ください。カラー···ベージュ袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···夏、秋
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