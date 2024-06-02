プロテック PROTEC PB304CT アルトサックスケース

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商品を閲覧して頂きありがとうございます※トラブル防止のため商品説明は最後まで読んで頂きますようお願い致します。【商品説明】こちらの商品は中古品になります。中古品の為多少の使用感はありますが、全体的には比較的綺麗な状態です。注意点としましては、チャックが一箇所、部分的に開けずらい所があります。6枚目の写真をご確認下さい。肩掛けベルトと名札は未使用になります。あくまで中古品になりますので、神経質な方や過度に完璧を求める方はご遠慮下さい。【注意事項】・付属品等は画像のものが全てになります その他の特記事項は商品説明文に記載します。 中古品であることをご理解頂いた上でご購入をお願いします。【発送方法】 未定 関東から発送します 気持ちの良い取引をするためご協力をお願いします