グレースコンチネンタル ホルダーネック♪

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商品詳細
GRACECONTINENTALのホルダーネックです。デザインが個性的で可愛いです。最初からフリンジの糸部分に繋いだ箇所があります。試着のみの着用ですが神経質な方はご遠慮下さい。素人検品ですが致命的な汚れや破れはないと思います。見落としがございましたらスミマセン！クレーム返品はお受け出来ませんので上記を確認の上ご検討お願いします。単品での値下げは、ごめんなさい。サイズ36バックシャン
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