[TELA] JOURNAL STANDARD 3Dネック ホワイトTシャツ

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前のネックに綿の入った立体的な襟のTシャツです。サイズ身丈(後ろ中心)63cm身幅49cm肩幅43cm袖丈20.5cm※目安てお願い致します着用1回ホームクリーニング済み特にシミや汚れ等ないお品だと思いますが、usedとしてご理解頂ける方のご購入でお願い致します。袖丈···半袖柄・デザイン···無地カラー···ホワイト