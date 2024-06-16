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- [TELA] JOURNAL STANDARD 3Dネック ホワイトTシャツ
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商品詳細
前のネックに綿の入った立体的な襟のTシャツです。サイズ身丈(後ろ中心)63cm身幅49cm肩幅43cm袖丈20.5cm※目安てお願い致します着用1回ホームクリーニング済み特にシミや汚れ等ないお品だと思いますが、usedとしてご理解頂ける方のご購入でお願い致します。袖丈···半袖柄・デザイン···無地カラー···ホワイト
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