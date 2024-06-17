【お値下げ】ririka トップス

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商品詳細
梨凛花のトップスです。ここでお譲りいただいたものです。前の方は1度着用、私も1度着用しました。可愛すぎて中々着る機会が無いため出品致します(\u003e_\u003c)丁寧に保管していたため状態もとても良いです。展示会にて受注したもののようです。なかなか出回っていないお品です。定価は分かりませんが、元々は16500円で譲っていただきました。原宿ランプハラジュクlampharajukuWALLritsukokarita梨凛花MIKIOSAKABEjennyfaxグニフニ多分絶対PAMEOPOSEcandystripperロリータPINKHOUSEオトナシウムotonaciumtsuketasi縷縷夢兎rurumukeisukekandaケイスケカンダbarrackroomバラックルームバージンメリー thevirginmarycuriousアンティークvintageヴィンテージランジェリーsiiilonあの カネコアヤノカラー···ピンク
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