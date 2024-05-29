NEEDLES ニードルス　リメイク　タイダイTシャツ

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商品詳細
NEEDLESニードレス タイダイ リメイクTシャツになります。唯一無二なサイケデリックなTシャツ。サイケデリックな気持ちになりたい時に持って来い。リメイクのつぎはぎにより、カラーの表情と袖の長さの表情が豊か。2年前くらいに新宿の伊勢丹にて購入致しました。 3回くらい着用しましたが、あまり着る機会が無く出品致します。メンズサイズのSサイズですが、標準体型の人で、普段Mサイズ着てる人は、ベストだと思います。ルーズにLサイズ着たいと思っている人は、物足りなさがあると思います。素人採寸着丈 69.0cm身幅 52.5cm肩幅 51.0cm袖丈 19.0cm神経質な方はご遠慮頂きたく、お願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/seamless775129.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox302139.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford656573.html
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