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新品未使用　H\u0026MOSCHINO H\u0026M モスキーノ　コラボTシャツ　XSサイズ
商品番号 C27297291107
商品名

新品未使用　H\u0026MOSCHINO H\u0026M モスキーノ　コラボTシャツ　XSサイズ
ブランド名 モスキーノ
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エイチアンドエム　モスキーノ　コラボＴシャツ　半袖シャツ　カットソーホワイト　ブラック現在は入手困難なレア商品です！サイズ　XS総丈：約52cm肩幅：約36.5cm身幅（胸下）：約36cm袖：約9cm（素人採寸のため多少の誤差はご了承ください）素材　コットン100%状態新品未使用。目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。H\u0026MMOSCHINOカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏
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