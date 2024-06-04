新品未使用　H\u0026MOSCHINO H\u0026M モスキーノ　コラボTシャツ　XSサイズ

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エイチアンドエム モスキーノ コラボＴシャツ 半袖シャツ カットソーホワイト ブラック現在は入手困難なレア商品です！サイズ XS総丈：約52cm肩幅：約36.5cm身幅（胸下）：約36cm袖：約9cm（素人採寸のため多少の誤差はご了承ください）素材 コットン100%状態新品未使用。目立った傷や汚れはなく綺麗な状態です。H\u0026MMOSCHINOカラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）ネック...Uネック季節感...春、夏