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メキシコ　メルカドバッグ　ピンクxパープル
商品番号 F55886475594
商品名

メキシコ　メルカドバッグ　ピンクxパープル
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メキシコ@オアハカ製です。持ち手は長めで二重になっているので、肩にかけていても疲れにくいかなと思います。ピンクxパープルxホワイトのトリコロール。底にはブルーのデザインもあしらわれており、とてもカラフルかつ手の込んだ一品です。メキシコの職人さんの手による民芸品ですので、編みが荒い部分などもありますが、そのような味わいも含めてお楽しみください。H32xW34xD14cm持ち手全長…約66cmカラー···ピンクxパープル#メキシコ#オアハカ#メルカドバッグ#かご#かごバッグ#民芸#手仕事#レトラ#letra#中南米雑貨#メキシコ雑貨
http://narcologia.ru/goods/freezer400198.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper165209.html
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