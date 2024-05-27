メキシコ　メルカドバッグ　ピンクxパープル

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商品詳細
メキシコ@オアハカ製です。持ち手は長めで二重になっているので、肩にかけていても疲れにくいかなと思います。ピンクxパープルxホワイトのトリコロール。底にはブルーのデザインもあしらわれており、とてもカラフルかつ手の込んだ一品です。メキシコの職人さんの手による民芸品ですので、編みが荒い部分などもありますが、そのような味わいも含めてお楽しみください。H32xW34xD14cm持ち手全長…約66cmカラー···ピンクxパープル#メキシコ#オアハカ#メルカドバッグ#かご#かごバッグ#民芸#手仕事#レトラ#letra#中南米雑貨#メキシコ雑貨
http://narcologia.ru/goods/freezer400198.html
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メキシコ メルカドバッグS（ブルー×ピンク）[28×23cm] - メキシコ雑貨屋・中南米雑貨の通販「mano（マノ）神戸」十字架・マリア・ガイコツ・メキシコ刺繍
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メルカドバッグM ミント×紫×ピンク（ロンボ）
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2022春の新作 メキシコメルカドバッグ ハンドバッグ - lotnet.com
メルカドバッグL オレンジ×パープル(ロンボグランデ)
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