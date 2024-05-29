西川 itorie（イトリエ） カシミヤ混ひざ掛け

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カシミヤ混ひざ掛け約70×140 ピンク1枚日本製オーガニックコットン◆組成:ヨコ糸:綿90%カシミヤ10%タテ糸:綿100%◆カシミヤとコットンを使用し、軽やかなひざ掛けに仕上げました。◆コットンの吸水性、カシミヤの吸放湿性により、蒸れにくく快適な使い心地です。◆コットンの一部にオーガニックコットンを使用しています。◆薄手でコンパクトに折りたためるので、様々な場面で活躍します。◆毛布の名産地・泉大津で丁寧に織り上げました。◆サイズ:70X140cm◆組成:ヨコ糸:綿90%カシミヤ10%タテ糸:綿100%◆生産国:日本株式会社itorie（イトリエ）定価11,000円オーガニックコットンを使用したカシミヤ混ひざ掛けです。新品、未使用ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。#西川のケット#クオリティ