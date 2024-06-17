専用【極美品】ケイトスペード トートバッグ ブラック A4収納可

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専用商品です。他の方はご購入をお控えくださいませm(__)m■ブランドkatespadeケイトスペード■商品名トートバッグレザー無地ストライプ肩掛けワンショルダーチャーム就活通勤通学ロゴ金具カバン鞄ビジネス■コンディション保存袋汚れあり使用感ほぼ無く、全体的にとても綺麗で目立つ汚れ等なく良好な状態です。中古品ですので御理解いただいたうえ、ご購入くださいませ。■カラーブラック黒■サイズ(平置き採寸)(約)縦：24cm横：27.5～34cmマチ：14cm持ち手：51cm持ち手幅：1.8cm開閉：ファスナーポケット：内3ヶ所※素人採寸ですので多少の誤差があります。A4サイズの紙は入りますが、A4のファイルなどはキツいかもしれません。黒の無地なので就職活動用のバッグとしてもおすすめです。■付属品ストラップ保存袋■購入元ブランドリユース店鑑定済み商品真贋鑑定済みの商品ですが万が一、正規品でない事が分かりましたら全額返金対応させて頂きますので安心してご購入ください♪＊即購入OK！＊匿名配送＊送料無料※保管上・梱包の際のシワはご容赦ください。※写真と異なる記載の場合、写真のものが正しいものとなります。正確に記すように配慮しておりますが、写真と異なる記載がありましたらご指摘いただけますと助かりますm(__)m※商品の状態は人により感じ方が違いますので、気になることがありましたらお気軽にご質問くださいませ。※お花やバッグ等の小物は付属致しません。