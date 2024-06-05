モンクレール 半袖Tシャツ サイズM メンズ

★ご覧頂きましてありがとうございます！★⭐︎即購入大歓迎⭐︎✅お気に入りの商品がございましたらお気軽に【いいね♡】お願い致します！お値下げした際に通知が届きます♪✅商品についての【ご質問・値段交渉★】などご相談はお気軽にコメント下さいませ♪-----------------------------●サイズ：タグ表記サイズ●肩幅:42cm●身幅:51cm●着丈:72cm●袖丈:19cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●状態：友人から譲り受け数回着用しましたが汚れ、ほつれなど少なくです。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。質問などお気軽にご相談ください！●確認事項:丁寧な対応、即発送を心がけております！メンズ、レディース。サイズ表記は正確ではございません。実寸と写真でご判断ください。



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