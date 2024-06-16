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- 【southern coll】 レース tシャツ (M) ピンク 花柄 レーヨン
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商品詳細
コメント無し即購入OK！ブランド…ソーゼンコールカラー…ピンクフラワー状態…目立った汚れはなく良好です【サイズ】平置き寸法(cm)肩幅…41身幅…43着丈…61袖丈…22分からないことがありましたらお気軽にお声掛けください✨↓↓まとめ割りしているのでぜひご覧ください↓↓#sちゃんショップ商品番号216
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